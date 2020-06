Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei, va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 12.00, de ce a disparut din spatiul public in timpul pandemiei. Se teme ca PNL ar putea merge pe mana unui candidat propriu? In ce relatie e cu USR? Cum o va invinge pe Gabriela…

- In varsta de 33 de ani, impliniti pe 19 martie, Olivia si-a petrecut cea mai mare parte a carierei in Spania, acolo unde s-a si stabilit.Legitimata ultima oara la Pozoalbense, in liga secunda spaniola, fundasul lateral al primei noastre reprezentative are un CV bogat in care figureaza echipe importante…

- Cu cat au scazut prețurile locuințelor in timpul pandemiei. Ce pretenții mai au vanzatorii și cum se desfașoara tranzacțiile pe piața imobiliara Majoritatea proprietarilor care au apartamente de vanzare sunt deschiși sa faca vizionari in urma relaxarii restricțiilor de circulație, iar 70% dintre ei…

- Iulia Vantur și Salman Khan sunt impreuna de mai mulți ani și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Vedeta și familia iubitului ei s-au izolat pe timpul pandemiei de coronavirs, in casa de vacanța din India.Iulia Vantur i-a facut lui Catalin Maruța un tur virtual al casei de vacanța ce ii aparține…

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Valer Dorneanu, a explicat, joi seara, ca drepturile fundamentale ale omului nu pot fi afectate printr-o ordonanta de urgenta, iar pentru ca masurile privind restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale sa fie valabile, ar fi trebuit elaborata…

- Cum se circula cu trenul in timpul pandemiei. Se lasa un loc liber intre calatori și controlorul nu mai composteaza bileteleIn timpul pandemiei de coronavirus, mersul trenurilor s-a modificat ca sa se adapteze circulației reduse. Dar pentru cazurile extreme in care oamenii trebuie sa calatoreasca, se…

- Un reporter american, care s-a adaptat la masurile de izolare din timpul pandemiei de coronavirus și a facut o transmisiune live de acasa, a fost surprins de camera imbracat elegant la costum, insa telespectatorii au observat și un detaliu care i-a scapat. Will Reeve s-a îmbracat la…

- In timpul sarcinii, mama bolnava de coronavirus iși poate infecta bebelușul. Este rezultatul unui studiu facut de mai mulți cercetatori chinezi, care au aratat ca nu poate fi exclus riscul de transmitere a bolii infectioase Covid-19 de la mama la copil.