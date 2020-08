Ruby a ajuns la spital. Artista a trecut printr-o operație Ruby și-a ingrijorat fanii cu ultimele InstaStory postate. Artista se afla internata intr-un spital privat și tocmai a trecut printr-o operație. Deși inițial nu a dezvaluit despre ce este vorba, Ruby a transmis un mesaj ulterior și i-a liniștit pe internauți:„Stați liniștiți, nu am absolut nicio problema, decat cele pe care mi le fac singura. Eu mereu cand am probleme, am pentru ca ma ocup. Le fac, le provoc, sunt problematica, dar apreciez grija voastra. Fiți bine! Și voi, și eu! Singura mea problema reala acum este ca nu am voie sa beau suc, pot sa beau doar apa”, – a spus Ruby. Mai apoi, Ruby… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dragnea, fosta concurenta la Insula Iubirii, a devenit pentru prima data mama. Ispita a anunțat pe contul ei de Instagram ca a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. „Cand vorbești prea mult pe Instagram, ajungi la spital!”, a scris Nicoleta pe rețeaua de socializare. „Nu de asta sunt la…

- Fiul lui Kamara a suferit zilele acestea o noua operație, la Barcelona. Oana, fosta soție a artistului a facut primele declarații despre starea lui Leon. Din fericire totul a decurs normal, iar baiețelul se simte din ce in ce mai bine.Fiul lui Kamara a fost diagnosticat la scurt timp de lanaștere cu…

- Gina Chirila și soțul ei, Bogdan Vladau, au devenit parinți in plina pandemie de COVID-19. Despre experiența sarcinii și nașterii in aceasta perioada dificila, Gina ne-a povestit mai multe intr-un interviu exclusiv. Sa devii parinte nu este lucru ușor, mai ales cand lumea este in plina pandemie. Gina…

- Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București a anunțat sambata ca nu mai dispune de locuri pentru internarea pacienților cu COVID-19. In spital sunt in prezent internați 50 de pacienți confirmați și 3 suspecți. Conducerea Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București a anunțat…

- "Am parasit ceva barbati la viata mea. Dar nu va ganditi ca foarte multi. Am parasit la un moment dat un barbat printr-un mesaj. Nu am fost capabila la vremea aceea sa abordez discutia fata in fata. I-am spus ca lucrurile nu mai merg intre noi si ca eu nu mai sunt fericita. A venit si raspunsul lui,…

- Leonard Miron este lovit de ghinion. Fostul om de teleziviune și-a speriat fanii, dupa ce a publicat o fotografie pe contul sau de Instagram, de pe patul de spital. Dupa ce in trecut a invins cancerul pancreatic, ulterior, in urma unei croaziere alaturi de iubitul lui, amandoi au ajuns pe…