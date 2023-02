Stiri pe aceeasi tema

- Pe aplicația de sesizari și reclamații a Primariei Timișoara a fost introdusa o noua categorie unde cetațenii pot semnala probleme legate de mizeria și dezorganizarea anumitor șantiere din oraș.

- Avem rezultatele finale ale recensamantului de anul trecut. Potrivit prefectului de Timiș Mihai Ritivou, situația e sumbra. In decembrie s-au anunțat rezultatele naționale si județene, iar atunci am aflat ca Timisul a pierdut 33.007 locuitori, ajungand la o populație de 650.533. Cea mai dramatica veste…

- Primaria Timișoara ș-a innoit cu o mașina 100% electrica, in valoare de 35.000 de euro, prin programul RABLA PLUS, de unde au venit 10.000 de euro. Diferența a fost suportata de bugetul local.

- Primaria Timișoara a anunțat respingerea la Tribunalul Timiș a ultimei incercari de suspendare a organigramelor aprobate prin Hotararile de Consiliu Local nr. 89 și 90 din 2022. „A fost ultima cale de suspendare a organigramei pe care Sindicatul liber al angajaților din Primaria Timișoara a mai avut-o,…

- PNL Timiș are primul inscris in competiția interna pentru desemnarea candidatului partidului la funcția de primar al Timișoarei in 2024, daca nu chiar mai repede. Este vorba despre viceprimarul Timișoarei, avocatul Cosmin Tabara. Anunțul a fost facut chiar de președintele organizației Timiș Alin Nica:…

- Mai multi angajati ai Primariei Timisoara au castigat definitiv in instanța, dupa mai bine de un an, dreptul de a fi repusi in functiile pe care si le-au pierdut, odata cu schimbarea organigramei de catre actuala administratie condusa de Dominic Fritz, potrivit News.ro . Potrivit deciziei definitive…

- Dupa mai bine de un an de procese, mai multi angajati ai Primariei Timisoara au castigat in instanta dreptul de a fi repusi in functiile pe care si le-au pierdut, odata cu schimbarea organigramei de catre actuala administratie condusa de Dominic Fritz. Decizia este definitiva, scrie News.ro.…

- Dominic Fritz a scris, miercuri, pe pagina sa de Facebook ca a fost audiat pe Politie intr-un dosar care are lagatura cu un concurs de angajare la SC Piete SA si s-a intrebat de ce nu a fost intrebat despre alte probleme ale acestei societati. Concursul are legatura cu angajarea Catalinei Jahn, fosta…