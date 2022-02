Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent a depasit 100 de dolari pe baril, dolarul s-a apreciat, in timp ce rubla s-a prabusit cu 30%, la un minim record, iar actiunile asiatice au scazut, dupa sanctiunile occidentale dure impotriva Rusiei anuntate in weekend, intre care excluderea unor banci rusesti din sistemul…

- Banca Centrala a Rusiei a anuntat joi ca a inceput „interventiile” pe pietele valutare pentru a „stabiliza situatia” dupa caderea rublei, intr-un moment in care Rusia a lansat o operatiune militara impotriva Ucrainei, transmite AFP.

- Bursa din Moscova a anunțat joi dimineața ca tranzacționarea pe toate piețele a fost suspendata, fara a oferi niciun indiciu despre cand se va redeschide, in contextul in care președintele rus Vladimir Putin a ordonat o operațiune militara in Ucraina. Intr-un scurt comunicat pe site-ul sau, bursa a…

- Lira turceasca a coborat, luni, sub pragul de 14 unitați pentru un dolar, pe fondul ingrijorarilor ca Banca Centrala urmeaza sa adopte o noua reducere de dobanda la reuniunea de politica monetara programata pentru joi, transmite presa internaționala.