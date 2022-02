Rubla rusească se prăbușește. A scăzut cu 30% după ce Occidentul a anunțat noile sancțiuni Rubla ruseasca a scazut cu 30% in raport cu dolarul american, dupa ce țarile occidentale au anunțat noi sancțiuni impotriva Rusiei, din cauza invadarii Ucrainei, relateaza BBC. Noul minim record pentru moneda ruseasca a fost inregistrat dupa ce mai multe banci din țara au fost excluse din sistemul internațional de plați SWIFT. Duminica, banca centrala a Rusiei a facut un apel la calm, de teama ca oamenii s-ar putea grabi sa-și retraga banii din banci. De altfel, in mai multe orașe rusești au fost cozi uriașe la bancomate. Decizia Uniunii Europene, a Statelor Unite și a aliaților lor de a scoate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

