Rubla rusească s-a apreciat luni faţă de euro la un maxim al ultimilor doi ani Pana la ora 14: 53 GMT (17:53 ora Romaniei), rubla se apreciase cu 3,6% pentru a fi tranzactionata la 77,25 fata de euro, mai devreme atingand 76,96, cel mai ridicat nivel atins din iunie 2020. Rubla s-a apreciat cu 3% fata de dolar, la 73,17 unitati, osciland in jurul nivelurilor vazute inainte de 24 februarie, cand Rusia a trimis zeci de mii de soldati in Ucraina. Activitatea de tranzactionare ramane redusa in comparatie cu nivelurile observate inainte de 24 februarie. Miscarile rublei sunt limitate artificial de controalele de capital impuse de banca centrala, deoarece aceasta si-a pierdut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

