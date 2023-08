Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul economic al lui Vladimir Putin a avertizat luni ca guvernul iși dorește o rubla puternica și ca se așteapta la o normalizare a situației in scurt timp, scriu Financial Times și Reuters. Rubla s-a prabușit la minimul ultimelor 16 luni fața de dolar, in condițiile in care creșterea cheltuielilor…

- Rusia iși continua planurile de a introduce o rubla digitala, alaturandu-se astfel listei tot mai mari de țari care experimenteaza cu monede electronice. Masura vine in contextul in care Rusia se confrunta cu izolarea internaționala din cauza razboiului din Ucraina. Daca moneda digitala naționala va…

- Razboiul declanșat de Putin in Ucraina acum mai mult de 500 de zile a dus la impunerea a mai multor sancțiuni de catre Occident impotriva Rusiei. Colapsul pe care liderul de la Kremlin nu l-a prevazut inaintea inceperii conflictului se produce acum: prabușirea excedentului de cont curent al Bancii Centrale,…

- Multe reacții la problema spinoasa a utilizarii armelor nucleare in conflictul din Ucraina se reduc la binecunoscutul raționament conform caruia nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear și, prin urmare, acesta nu poate fi purtat. Vladimir Putin a declarat ca armele nucleare sunt un mijloc de…

- Lumea tocmai a primit un indiciu cu privire la un viitor tentant, dar posibil mai periculos, fara președintele rus Vladimir Putin. Ca urmare, mizele occidentale in razboiul din Ucraina au crescut.

- Inainte de izbucnirea revoltei, dolarul la Bursa din Moscova valora 84,7 ruble, insa haosul creat in țara a aruncat complet in aer cursul valutar.Au existat rapoarte ca in unele banci un dolar ajunsese sa se vanda chiar și cu peste 100 de ruble. Este cea mai mare prabușire pentru rubla ruseasca de la…

- Membri ai elitei politice rusești au apelat la alcool pentru a face fața presiunilor tot mai mari provocate de razboiul din Ucraina, a relatat presa rusa independenta, citand surse anonime apropiate Kremlinului, parlamentului și administrațiilor regionale.Abuzul de alcool a atins noi maxime din luna…

- Moneda ruseasca a coborat luni pana la 83,8411 ruble pentru un dolar. Deteriorarea balantei comerciale afecteaza rezervele de valuta ale tarii, ceea ce contribuie la devalorizarea monedei. Rubla a cazut luni, 12 iunie, la cel mai scazut nivel de 13 luni fata de dolar, reflectand o deteriorare a balantei…