Rubla rusească, la cea mai mică valoare din ultimul an Rubla ruseasca a ajuns la cea mai mica valoare din ultimul an. In raport cu moneda euro, rubla a scazut cu 2% – pana la 90,06%. Moneda a ajuns pana la 82 de ruble in raport cu dolarul american, vineri dimineața, conform informațiilor transmise de Bursa din Moscova. Din februarie 2022, de cand Kremlinul a inceput razboiul nejustificat impotriva Ucrainei. Rusia a primit o serie de sancțiuni cu impact asupra economiei țarii, scrie BBC . La inceputul anului 2023, oficialii ruși declarau ca economia țarii lor a scazut cu 2,1% in 2022. Totuși, scaderea a fost mult mai mica fața de prognoza analiștilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

