Rubla rusească impusă în regiunea ucraineană Herson Autoritatile ruse de ocupatie din regiunea ucraineana Herson au indemnat populatia sa isi schimbe economiile in ruble rusesti, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres. Platile in moneda nationala ucraineana, hrivna, vor inceta la 1 ianuarie, a anuntat seful fortelor de ocupatie din regiune Vladimir Saldo, intr-o inregistrare video pe mesageria Telegram, marti. El a invocat o […]

- Autoritatile ruse de ocupatie din regiunea ucraineana Herson au indemnat populatia sa isi schimbe economiile in ruble rusesti, informeaza marti dpa.Platile in moneda nationala ucraineana, hrivna, vor inceta la 1 ianuarie, a anuntat seful fortelor de ocupatie din regiune Vladimir Saldo, intr-o inregistrare…

- Un nou-nascut a fost ucis in urma unui bombardament al rusilor care a avut loc in cursul noptii asupra unei maternitati din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei. Oleksandr Staruh, seful administratiei militare regionale Zaporojie, a anuntat miercuri pe Telegram ca fortele rusesti au tras cu „rachete…

- Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunile Harkov, Donetk si Herson, iar 90% dintre victime sunt civili, a declarat procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, informeaza ukrinform.net citata de News.ro. „In ultimele doua luni, in zonele eliberate din regiunea Harkov, regiunea…

- Femeile in varsta din Herson, unele dintre ele bunici, se bucura ca au scapat de soldații ruși. Cu arma in mana, insa. Imaginile postate pe un canal de Telegram au facut incojurul internetului. The post Bunicuțele din Herson se bucura ca au plecat rușii appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- Intreaga regiune Nikolaev, cu excepția unei mici zone, a fost eliberata de armata ucraineana, dupa aproape opt luni de ocupație rusa. Regiunea este in sudul țarii, are deschidere la Marea Neagra și se afla intre Odesa și Herson. Șeful REgiunii Nikolaev, Vitaly Kim, a declarat ca aproape intregul teritoriul…

- Autoritațile instalate de Rusia in regiunea ucraineana Herson au anunțat, luni, ca au format o miliție locala și ca toți barbații ramași in oraș se pot alatura. Toți barbații ramași in Herson sunt incurajați sa se alature unei miliții locale recent create, relateaza Sky News. Administrația instalata…

- Doua drone Mavic, una ucraineana, cealalata ruseasca s-au duelat pe cer in zona regiunii Donețk. Pe rețelele de socializare a devenit virala aceasta ”batalie”, caștig de cauza avand drone ucraineana. WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk…

- Autoritațile separatiste din regiunile ocupate Lugansk, Donețk și Herson au anunțat, marți, referendumuri de aderare la Rusia. Cele doua așa-zise republici populare din Donbas au și anunțat perioada de desfașurare a votului – intre 23 și 27 septembrie, in timp ce oficialii pro-ruși din Herson nu au…