- Dupa cum transmite news.ro, in orașul Herson din sudul Ucrainei, Rusia și-a instalat marți o noua administrație locala. Acest lucru s-a intamplat de indata ce forțele ruse au preluat controlul asupra cladirii primariei și consiliului orașului Herson. Inlocuirea vechii administrații s-a facut cu ajutorul…

- Regiunea Herson, din sudul Ucrainei, va incepe sa utilizeze rubla ruseasca de la data de 1 mai, a declarat un reprezentant al autointitulatei ‘administratii civile-militare’ a regiunii, pentru agentia rusa RIA, transmite Reuters. Oficialul respectiv, Kiril Stremusov, a spus ca tranzitia la rubla ruseasca…

- Ucraina spune ca nu vor exista coridoare umanitare pentru evacuarea civililor prinși in zonele de conflict pentru a treia zi consecutiv, pentru ca nu a existat un acord cu Rusia.Vicepremierul Irina Vereșciuk spune ca bombardamentele continua intens in regiunea Donbas din estul Ucrainei. Aici, Rusia…

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelensky.

- Rubla s-a depreciat si mai mult joi, atingand un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria „junk” (nerecomandat pentru investitii), spunand ca sanctiunile occidentale sporesc incertitudinile…

- Agenția TASS informeaza ca presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat miercuri pe Mihail Gorbacioc, primul si ultimul presedinte al Uniunii Sovietice, pentru rolul jucat in istoria Rusiei și i-a urat sanatate si energie spirituala, cu ocazia implinirii a 91 de ani, relateaza Agerpres.Mesajul transmis…

- Putin a semnat un decret privind masuri temporare pentru a asigura stabilitatea financiara a Federației Ruse.Din 2 martie, președintele a interzis exportul de numerar strain in valoare de peste 10 mii de dolari SUA din Rusia. Tot din 2 martie, a fost instituita o procedura speciala pentru tranzacțiile…

- A cincea zi a invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. O racheta a distrus un bloc de locuințe dintr-o localitate aflata in apropierea capaitalei Ucrainei. In aceasta dimineata urmeaza sa aiba loc negocieri intere delegatii…