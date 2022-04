Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va lua masuri pentru a rupe legaturile economice cu Moscova, a declarat, vineri, prim-ministrul polonez, totul intr-un proces de „dezrusificare” ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters .Amintirile deceniilor de dominație sovietica dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial sunt…

- Olga Smirnova, prima balerina a celebrului teatru Bolșoi din Moscova, nu mai colaboreaza cu instituția culturala. Dansatoarea se va alatura companiei Dutch National Ballet din Amsterdam. Vedeta baletului a renunțat sa lucreze alaturi de trupa Teatrului Bolșoi și a condamnat acțiunile Rusiei in Ucraina.…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, vineri, sancțiuni impotriva Rusiei, intre care retragerea clauzei națiunii celei mai favorizate și impiedicarea posibilitații ca Moscova sa contracteze imprumuturi de la FMI și Banca Mondiala, informeaza G4Media . Biden a spus ca vor fi interzise importurile de…

- De asemenea, Biden a anunțat impiedicarea posibilitații ca Moscova sa contracteze imprumuturi de la FMI și Banca Mondiala.„Vom acționa pentru a retrage Rusiei clauza națiunii celei mai favorazite. Va fi mai greu sa faca afaceri cu SUA. Vom face impreuna cu alte țari. Fiecare țara va lua masuri de sancționare…

- Rubla a atins, joi, un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria “junk” (nerecomandat pentru investitii). Acestea considera ca sanctiunile occidentale maresc incertitudinile privind capacitatea…

- Fortele ruse au tras rachete in mai multe orase ucrainene si au debarcat trupe pe coasta de sud a acesteia, au anuntat oficiali si mass-media, dupa ce Putin a autorizat ceea ce el a numit o operatiune militara speciala in est. Pana la ora 07: 20 GMT (09:20 ora Romaniei), rubla era cu 8% mai slaba fata…

- Bancile din Rusia au importat, in decembrie, bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, conform estimarilor Agentiei ruse de rating ACRA. Mai mult ca sigur, este vorba de o masura de precauție, in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale,…

- Peste 30 de nave din flota rusa de la Marea Neagra au inceput exerciții de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea, ca parte a unor exerciții maritime mai ample, a informat agenția de presa RIA. Mișcarile militare ale Rusiei sunt analizate indeaproape, deoarece trupele din apropierea Ucrainei au…