- Banca centrala a Rusiei a urcat astazi dobanda sa cheie la 20- pe an, de la 9,5-, intr-o miscare disperata pentru a sustine rubla, in cadere libera pe piete. Banca Rusiei vrea sa evite un asalt al populatiei asupra bancilor si sa motiveze companiile rusesti sa vanda valuta forte. Miscarea de a urca…

- Recep Tayyip Erdogan a discutat sambata cu Volodimir Zelenski si i-a dat asigurari ca depune eforturi pentru lansarea negocierilor in sensul unui armistitiu intre Rusia si Ucraina."Depunem toate eforturile pentru a evita noi pierderi de vieti omenesti", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul…

- China refuza sa condamne sau sa califice în vreun fel agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, dar anunța ca va începe sa importe grâu din Rusia, într-o acțiune despre care analiștii spun ca are rolul de a atenua sancțiunile economice impuse Moscovei, scrie jurnal.md.…

- Recunoașterea de catre Rusia a celor doua republici separatiste și decizia Moscovei de „ajuta" aceste regiuni „prin misiuni militare de menținere a pacii" a afectat luni seara piețele financiare, dar temerile s-au temperat in cursul zilei de marți, care s-a reflectat și in nivelul aversiunii fața de…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a declarat, marti, ca responsabilitatea de a detensiona conflictul din Ucraina revine Rusiei. Sefa diplomatiei germane a solicitat Moscovei sa isi retraga trupele de la frontiera cu Ucraina, informeaza AFP.

- Pe fondul tensiunilor acute dintre Occident și Rusia, ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, a avertizat Moscova cu privire la escaladarea crizei din Ucraina. Și, dupa ce a avertizat-o, a cerut exceptarea de la sancțiuni a gazului lui Vladimir Putin. Intr-un interviu pentru presa,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

