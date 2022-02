Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700 de persoane care manifestau impotriva invaziei ruse in Ucraina au fost arestate joi la Moscova si Sankt-Petersburg, pe motiv ca au incalcat interdictia pentru adunari decretata de autoritatile ruse. Proteste au avut loc in 40 de orașe din Federația Rusa. Sute de protestatari au fost arestati…

- Principalul index de pe piața bursiera din Rusia, MOEX, a incheiat ședința de tranzacționare de joi cu o scadere de 33% dupa acțiunea militara a Rusiei in Ucraina. In total, indexul joi s-a prabușit cu 45%, noteaza CNN.

- Bursa din Moscova a anunțat joi dimineața ca tranzacționarea pe toate piețele a fost suspendata, fara a oferi niciun indiciu despre cand se va redeschide, in contextul in care președintele rus Vladimir Putin a ordonat o operațiune militara in Ucraina. Intr-un scurt comunicat pe site-ul sau, bursa a…

- Dolarul a urcat la aproape 81 de ruble rusesti pe unitate, dupa anuntul lui Putin, cel mai scazut nivel al rublei din ultimii doi ani, inainte de a reveni la pragul de 79 de ruble. Grivna ucraineana a scazut insa si mai mult, cu 2,1% fata de rubla. Grivna Ucrainei s-a depreciat cu pana la 1,4%, la 29,1196…

- Ministerul rus de Finante a anuntat luni ca renunta la emisiunea de obligatiuni guvernamentale OFZ programata marti, in incercarea de a facilita stabilizarea pietei. Piețele bursiere rusești s-au prabusit, iar rubla a atins cel mai scazut nivel din ultimele peste trei saptamani.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile de luni in scadere cu 1,8%, iar componenta sa bancara a coborat cel mai mult, cu 3,2%, pe fondul declinului burselor majore, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, transmite CNBC. Mai multe tari si-au indemnat cetatenii sa paraseasca…

- Autoritațile Marii Britanii se tem ca Rusia ar putea sa-și foloseasca resursele naturale ca "arma" și sa reduca livrarile de gaze in Europa ca raspuns la sancțiunile Occidentului impuse din cauza escaladarii din Ucraina, scrie ziarul Times. Moscova neaga categoric planurile atribuite Rusiei de escaladare…

- Principalul general al NATO in Europa a sugerat ca Alianța ar trebui sa-și accentueze prezența militara in Romania și Bulgaria dupa desfașurarea de trupe a Rusiei in apropiere de granița cu Ucraina, scrie Reuters, citand informații publicate de publicația germana Der Spiegel.