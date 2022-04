Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a luat decizia de a continua razboiul in Ucraina. Totodata Arestovici a declarat ca Putin a luat decizia de a lichida o parte din generali și soldați. ”Dupa intrevederea liderului Austrici de la Kremlin a devenit clar ca Putin totul știe despre razboi și totul ințelege. El a decis sa-și distruga…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut plata in ruble pentru gazul rusesc vandut țarilor „neprietenoase”, incepand din 1 aprilie, relateaza The Guardian . El a semnat joi un decret in acest sens. „Pentru a putea cumpara gaze naturale rusești, clienții straini vor trebui sa deschida un cont in ruble…

- Joe Biden s-a prezentat, recent, in capitala Poloniei pentru o serie de intalniri cu oficiali inalți, unde a facut și numeroase afirmații despre conflictul ruso-ucrainean, dar totodata și despre Vladimir Putin. Declarațiile facute de presedintele SUA nu au fost deloc pe placul președinției din Rusia,…

- In aceste vremuri dificile, economia Rusiei este lovita din toate parțile, in incercarea de a sili Kremlinul sa opreasca atacurile din Ucraina. Era inevitabil ca sancțiunile economice sa nu se resimta și in industria auto. Asta dupa ce 2021 a fost și in Rusia un an dificil, din cauza crizei de semiconductori.…

- Rubla a atins, joi, un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria “junk” (nerecomandat pentru investitii). Acestea considera ca sanctiunile occidentale maresc incertitudinile privind capacitatea…

- Milioane de ruși incep sa simta efectul sancțiunilor economice impuse de Occident fața de Federația Rusa, dupa invadarea Ucrainei. Rubla se prabușește, ratele dobanzilor cresc de la o zi la alta iar rușii nu-și mai pot folosi cardurile de credit pentru plați, arata un reportaj BBC. „Daca aș putea parasi…

- Vladimir Putin a ordonat luni masuri de sustinere a rublei, afectata dur de sanctiuni impuse de Occident din cauza invaziei ruse a Ucrainei, prin care le interzice rezidentilor din Rusia sa transfere devize in strainatate, anunta Kremlinul, relateaza AFP. In afara de aceasta prima masura, exportatorii…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in urcare cu 0,45% si a avut o evolutie pozitiva pentru a treia sedinta consecutiv, recuperand aproape jumatate din pierderile consemnate in ianuarie. Preturile petrolului au urcatg uto, fiind aprope de maximele ultimilor sapte ani, iar dolarul a scazut. Indicii…