Rubla este impusă în Herson! Rușii vor să preia controlul politic și economic pe termen lung De cand a capturat orașul Herson, la inceputul lunii martie, Rusia a incercat sa iși legitimeze controlul in regiunea din sudul Ucrainei, punandu-și oamenii in varful administrației locale. Cele mai recente declarații ale acestor administrații instalate de ocupanții ruși vorbesc despre faptul ca revenirea sub controlul Ucrainei este ”imposibila”, se arata in ultimul raport alministerului britanic al apararii. Noile autoritați au anunțat și o perioada de tranziție de 4 luni pentru trecerea la moneda Rusiei. Incepand de duminica rubla va fi folosita in regiunea Herson, o vreme in paralel cu moneda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

