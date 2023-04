Stiri pe aceeasi tema

- Rubla ruseasca a ajuns la cea mai mica valoare din ultimul an. In raport cu moneda euro, rubla a scazut cu 2% – pana la 90,06%. Moneda a ajuns pana la 82 de ruble in raport cu dolarul american, vineri dimineața, conform informațiilor transmise de Bursa din Moscova. Din februarie 2022, de cand Kremlinul…

- Rubla ruseasca a ajuns la cel mai scazut nivel fața de dolar și euro din aprilie anul trecut, relateaza Sky News . Occidentul a impus un plafon de preț pentru petrolul rusesc – sufletul economiei ruse – la sfarșitul anului trecut, iar de atunci a continuat sa scada. Acum, a slabit de la aproximativ…

- Traficantul de armament Viktor Bout, eliberat recent de Washingtonul in cadrul unui schimb de detinuti cu Rusia, ii propune vineri fostului presedinte american Donald Trump sa se refugieze in Rusia si apreciaza ca viata miliardarului este in pericol in Statele Unite, relateaza AFP. "Administratia (presedintelui…

- Intr-o manastire din Kiev care a jucat un rol crucial atat in istoria Ucrainei, cat și in cea a Rusiei, zeci de calugari acuzați de loialitate fața de Moscova sfideaza evacuarea, scrie Mediafax.Guvernul a spus ca trebuie sa paraseasca Lavra Kyiv-Pechersk pana miercuri, dar calugarii spun ca ordinul…

- Vladimir Putin a declarat ca va discuta planul in 12 puncte al lui Xi Jinping pentru „solutionarea crizei acute din Ucraina”, in timpul unei vizite foarte asteptate la Moscova a presedintelui chinez, transmite News.ro, care citeaza BBC. Suntem intotdeauna deschisi pentru un proces de negociere, a spus…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat duminica, 19 februarie, un nou pachet de sanctiuni ce vizeaza sectorul financiar al Rusiei, in efortul de a viza rezervele Moscovei care sunt destinate razboiului, informeaza Dpa și Agerpres . Sanctiunile afecteaza nu doar reprezentantii sectorului…

- Intalnirea urmeaza sa aiba loc la Viena pe 23 și 24 februarie. Dupa aproape un an de izolare diplomatica totala a Rusiei in Occident, Guvernul de la Viena a eliberat mai multe vize pentru parlamentarii ruși. Asta in contextul in care 20 de țari membre OSCE au cerut Austriei ca membrii delegației ruse,…

- Peste 6.500 de militari rusi au intrat in contact, in ultimele luni, cu forte ucrainene, pentru a se preda, printr-un centru de apeluri telefonice – denumit „I Want to live” (”Vreau sa traiesc”). Toti au fost identificati drept combatanti in armata rusa, declara un purtator de cuvant al Departamentului…