Localitatea de la granița României unde ajung mii de oameni în weekend. Ce se întâmplă

Mii de români vizitează această localitate în weekend, datorită unui festival inedit. Ce se întâmplă aici Românii vor să petreacă weekendurile în acest oraș, mai ales că an de an are loc Festivalul Dovleacului. Este… [citeste mai departe]