”Anunțul care da fiori planetei, 190 de banci in pericol de colaps” – aceasta este burtiera care a stat pe ecranul postului Romania TV timp de cateva minute in timpul emisiei de luni. In paralel, moderatorul emisiunii anunța ca ”190 de banci ar putea intra in colaps din cauza retragerilor de bani”, precizand doar dupa o perioada de timp ca ca e vorba de banci din SUA și nu din Romania. Romania TV, post fondat și controlat de fugarul Sebastian Ghița, a fost constant amendata de CNA pentru difuzarea de informații false. In 14 martie, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat cu 75.000…