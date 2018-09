Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, fidela lui Liviu Dragnea, a fost singura dintre membrii CSAT care s-au opus, initial, ca Laura Codruta Kovesi sa aiba in continuare protectie SPP, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Carmen Dan a propus ca fosta sefa DNA sa fie pazita de Jandarmerie, institutie…

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Guvernul austriac a indicat marti ca militari din cadrul fortelor armate din tarile membre ale Uniunii Europene ar putea fi desfasurati la frontierele externe ale UE pentru a veni in sprijinul efectivelor insuficiente ale agentiei pentru protectia granitelor blocului comunitar, Frontex, relateaza…

- Refugiatilor nu ar mai trebui sa li se permita sa depuna cereri de azil pe teritoriul Uniunii Europene (UE), a declarat marti ministrul de interne al Austriei, Herbert Kickl, sustinand ca pe viitor solicitarile vor trebui facute in alta parte, informeaza dpa, preia Agerpres.O astfel de politica…

- Ministrul de interne Matteo Salvini a interzis vineri acostarea in porturile italiene a navei Lifeline, care are la bord peste 220 de migranti salvati din Mediterana de organizatia umanitara germana Mission Lifeline, informeaza DPA. Salvini a afirmat ca nava trebuie preluata de Malta. Guvernul maltez…

- Aliații de dreapta ai cancelarului german au dat luni un ultimatum de doua saptamani pentru negocierea unei soluții europene la provocarile legate de criza migratorie, in lipsa caruia ministrul de Interne va decreta inchiderea granițelor, potrivit agenției germane de presa DPA, preluata de AFP.