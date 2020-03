RTB House continua expansiunea la nivel global si intra in topul Financial Times - FT1000 dedicat companiilor din tehnologie cu cea mai rapida crestere

Stiri pe aceeasi tema

- FT1000 dedicat companiilor din tehnologie cu cea mai rapida creștere RTB House, companie globala care ofera soluții de ultima generație de marketing pentru branduri de renume din intreaga lume, anunța ca s-a clasat pe poziția 23 la categoria tech, in topul realizat de Financial Times, FT1000. Acesta…

- In calitate de partener național al Programului EIT Climate-KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita tinerii inovatori sa se inscrie la o noua sesiune a EIT Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara de inovație și antreprenoriat din Europa care reunește tineri studenți și…

- In calitate de partener național al Programului EIT Climate-KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita tinerii inovatori sa se inscrie la o noua sesiune a EIT Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara de inovație și antreprenoriat din Europa care reunește tineri studenți și…

- Dupa cum era de asteptat, Apple nu va ceda in fata Uniunii Europene fara o lupta, scrie go4it.ro. Compania este cunoscuta pentru utilizarea de port-uri proprietare pentru incarcare si transfer de date pe dispozitivele sale, chiar daca in ultimii cativa ani a adoptat port-ul USB Type-C pe cateva dintre…

- Conform noilor studii Eurostat, 17% dintre romani sunt freelanceri. Astfel, Romania este pe locul 4 in Europa in ceea ce privește numarul persoanelor liber profesioniste. Aceasta tendința de a lucra ca freelancer este din ce in ce mai raspandita de la an la an. Ea ofera, in special tinerilor care o…

- Denis Beytula, un cetațean bulgar in varsta de 27 de ani, și-a ucis copilul in varsta de numai trei saptamani pe care il avea cu soția lui romanca, Andreea Ștefan.Barbatul l-a injunghiat pe micuț cu un cuțit de bucatarie, fiind suparat ca el beneficia de mai multa atenție din partea femeii, a notat…

- Sper ca Romania sa fie in topul tarilor care ajung, in 2050, ca intreaga Europa, la neutralitatea climatica, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, potrivit Agerpres."Saptamana trecuta, la COP25 Madrid, am sustinut cauza…

- Guvernatorul voievodatului Podkarpackie, Wladyslaw Ortyl, a invitat Comisia Europeana in plenul Comitetului Regiunilor (CoR) de la Bruxelles sa ii sprijine inițiativa privind elaborarea unei strategii macroregionale pentru regiunea Carpaților, care ar deveni astfel cea de‑a doua strategie care vizeaza…