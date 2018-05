Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, anunța ca Turcia se va implica in noi operațiuni militare in afara granițelor sale. Președintele a explicat ca noile atacuri vor fi similare cu cele desfașurate de armata in nordul Siriei, impotriva jihadiștilor din zona, și cu cele indreptate impotriva miliției…

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Cei doi palestinieni, cu varste de 24 si 25 de ani, au fost impuscati in localitatea Jabalia.

- Parlamentul European (PE) a cerut joi Israelului sa se 'abtina de la a recurge la forta letala' impotriva protestatarilor palestinieni, dupa confruntarile de la frontiera dintre Fasia Gaza si teritoriul israelian in care peste 30 de palestinieni au fost ucisi, relateaza AFP. Intr-o rezolutie…

- China a lansat miercuri artileria grea in disputa sa comerciala cu Washington, anuntand cresteri de taxe pentru importurile mai multor produse SUA, inclusiv soia, automobile si produse ale industriei aerospatiale, care cantaresc foarte mult in balanta.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.

- Oficiali israelieni au acuzat sambata gruparea islamista Hamas care controleaza Fasia Gaza de provocari deliberate in timpul unui amplu mars care a degenerat in confruntari violente de-a lungul granitei Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza dpa. "Ce am vazut ieri a fost un act organizat…

- Protestul lansat de jurnalistii timisoreni, in premiera nationala dupa 1989 fata de un primar, a ajuns in atentia conducerii centrale a PNL, iar un vicepremier al partidului a avut o ieșire publica dura. Dupa ce vineri reprezentantii a patru publicatii locale au parasit conferinta de presa a primarului…