- In acest an se afla inchiși 387 de jurnaliști in intreaga lume, 61% dintre aceștia fiind arestați in cinci țari, arata raportul Reporteri fara Frontiere. Numarul este stabil fața de anul...

- Numarul jurnalistilor detinuti in lume se ridica la 387 la sfarsitul anului 2020, o cifra aproape stabila pe un an, in ciuda cresterii arestarilor arbitrare in legatura cu criza sanitara, potrivit bilantului anual al RSF publicat luni si citat de France Presse, potrivit AGERPRES. La fel ca…

- Foxconn pleaca din China in Vietnam, la cererea Apple. De ce muta americanii o parte din producție din țara renumita pentru angajații ieftini Apple a cerut contractorului taiwanez Foxconn sa mute o parte din activitatile de asamblare de tablete iPad si laptopuri MacBook din China in Vietnam. Compania…

- China a decis sa blocheze sosirea vizitatorilor straini care provin din Marea Britanie si Belgia din cauza epidemiei si sa inaspreasca regulile de acces pe teritoriul sau pentru alte cateva tari, relateaza joi France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut anul trecut, a stopat in mare…

- Treizeci si doi de jurnalisti si colaboratori ai media au fost ucisi de la inceputul anului, conform Reporteri fara Frontiere (RSF), care precizeaza ca numarul este in scadere fata de 2019 din cauza crizei sanitare, dar ramane ingrijorator, relateaza AFP.Cu ocazia 'Zilei internationale a sfarsitului…

- Asia este mai pozitionata pentru o recuperare rapida a economiei comparativ cu restul planetei arata Goldman Sachs, citata de CNBC. Andrew Tilton, principalul economist pentru zona Asiei din cadrul bancii, spune ca nivelul cheltuielilor de consum din Asia s-a miscat greu deoarece, spre deosebire de…

- Coronavirusul constituie un 'semnal de alarma' pentru lumea intreaga si a acuza pe unul sau pe altul 'nu face decat sa fie agravat dezastrul', a declarat luni ministrul chinez de externe, Wang Yi, la cateva zile dupa o confruntare la nivel de declaratii intre Beijing si Washington in cadrul Adunarii…