Rromanii sunt pe ultimele locuri in UE la cautare de informatii medicale pe Internet Peste jumatate (53%) dintre cetatenii din Uniunea Europeana cu varsta intre 16 si 74 ani au declarat ca in 2019 au cautat informatii online cu privire la rani, boli, nutritie, imbunatatirea sanatatii etc., in randul statelor membre cea mai redusa pondere a persoanelor care au cautat informatii medicale pe Internet fiind inregistrata in Bulgaria (30%) si Romania (31%), arata datele publicate vineri de Eurostat.



In contrast, ponderea persoanelor cu varsta intre 16 si 74 ani care au declarat ca au cautat informatii online in Finlanda a fost de 76%. Alte state membre unde cautarea de informatii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Campioana" la acest capitol este Finlanda, unde ponderea persoanelor cu varsta intre 16 si 74 ani care au declarat ca au cautat informatii online este de 76%.Pe locurile urmatoare se situeaza Olanda (74%), Cipru (69%), Danemarca (67%) si Germania (66%).In ultimii zece ani, ponderea persoanelor care…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoreasca in SUA, in perioada urmatoare, sa verifice cu companiile aeriene conditiile de calatorie si sa urmareasca anunturile oficiale ale autoritatilor Statelor Unite ale Americii. Precizarea MAE vine in contextul…

- Copiii cu mamele plecate in strainatate inclusi in programele Organizatiei Salvati Copiii si-au scris dorul pe felicitari realizate cu ocazia zilei de 8 Martie. Scrisorile au ajuns la mamele care lucreaza in Italia, Germania, Austria, Spania, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franta si Olanda…

- O verificare mai aprofundata a Bruxelles-ului arata ca Bulgaria înregistrat progrese semnificative în gestionarea companiilor de stat și în supravegherea bancara, anunța Kapital, citat de Rador.Bulgaria parasește grupul țarilor cu dezechilibre macroeconomice în Uniunea…

- Femeile din UE primesc pensii cu 30% mai mici fața de cele ale barbatilor. Țarile cu cele mai mari diferențe. Romania nu este printre ele Femeile din Uniunea Europeana cu varsta de peste 65 de ani au primit in 2018 o pensie care, in medie, a fost cu 30% mai mica decat cea a barbatilor. Acest decalaj…

- Germania, Belgia, Danemarca, Franta, Grecia, Italia, Olanda si Portugalia vor acorda „sprijin politic” pentru crearea unei misiuni europene de supraveghere maritima in stramtoarea Ormuz (EMASOH), a anuntat,...

- Speranța de viața este mai mare in alte state europene, dar asta nu inseamna ca romanii ies din activitate mai devreme, scrie dcbusiness.ro. Daca in Romania, barbații se pensioneaza de cațiva ani la 65 de ani, strainii nu au atins aceasta varsta in anumite țari, precum: Letonia, Lituania,…