Rrenovarea a costat 55 milioane dolari. Este o splendoare!

Stiri pe aceeasi tema

- Spectaculoasa Temperate House (Casa climei temperate), cea mai mare sera din lume, situata in faimoasa gradina botanica din Marea Britanie Kew Gardens, a fost redeschisa, sambata, dupa incheierea celui mai important proces de renovare din istoria sa, proiect ce a costat peste 55 de milioane de dolari,…

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg are un salariu de baza de un dolar pe an, dar in ultimii trei ani, cheltuielile personale au ajuns la 20 de milioane de dolari, costuri suportate de Facebook. Acțiunile lui Zuckerberg la Facebook valoreaza 70 de miliarde de dolari. Paza și calatoriile…

- NASA ofera publicului posibilitatea de a face un zbor deasupra Lunii, ca parte a programului intitulat Turul Lunii, lansat in 2011. Acesta nu este doar un videoclip spectaculos, ci este un tur virtual real, insoțit cu un comentariu vocal asupra particularitaților peisajului. Pentru a filma…

- Rapperul american DMX a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare, pentru evaziune fiscala, dupa ce a incheiat o intelegere cu autoritatile care i-a permis evitarea unei pedepse mai dure, potrivit tmz.com. Pentru cele 14 capete de acuzare - printre care se numara evaziune fiscala,…

- Un cetațean brazilian a fost condamnat la aproape trei ani de inchisoare de curtea districtuala din S.U.A., pentru conspirația de a spala bani din incasarile schemei piramidale TelexFree. Polițiștii americani au gasit aproape 20 de milioane de dolari cladiți intr-un pat, scrie Telegram Massachusetts.…

- Serviciile de spionaj din Coreea de Sud au anunțat in Parlamentul de la Seul ca statul vecin, Coree de Nord, ar fi fost in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari de pe platforma Coincheck din Japonia, scrie Reuters . Acesta este cel…

- Defense Logistics Agency (DLA), o agentie din cadrul Pentagonului, nu detine documente cu care sa arate cum a cheltuit sute de milioane de dolari, a stabilit un audit, relateaza BBC News potrivit News.ro . Firma Ernst and Young a descoperit ca agentia nu poate sa justifice contabil cheltuirea sumei…