Rrahmani a fost operat cu succes » Imagine de pe patul de spital

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul kosovar al celor de la Rapid, Albion Rrahmani (23 de ani), a ieșit accidentat in meciul caștigat de kosovari pe terenul Andorrei, scor 3-0, in preliminariile EURO 2024. Acesta a suferit o fractura de peroneu și ruptura de ligamente incrucișate la nivelul gleznei drepte și va lipsi de pe teren…

- Albion Rrahmani (23 de ani) a revenit in Romania, dupa accidentarea la glezna suferita in victoria naționalei din Kosovo in Andorra, scor 3-0. Federația din Kosovo a anunțat ca Albion Rrahmani a suferit o fractura la glezna și are nevoie de operație. Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, a trimis un avion…

- Dan Sucu e foarte ingrijorat dupa accidentarea lui Albion Rrahmani. Acționarul celor de la Rapid a dezvaluit acum ce urmeaza pentru atacantul kosovar, care a impresionat inca de la primele meciuri pentru formația din Giulești. Atacantul de 23 de ani s-a accidentat in partida dintre Andorra și Kosovo,…

- Albion Rrahmani (23 de ani), atacantul Rapidului, a fost in premiera titular pentru naționala țarii sale, Kosovo, in meciul caștigat cu Andorra, scor 3-0. Insa, im minutul 66, el s-a accidentat și a fost scos pe targa de pe gazon. Conform surselor GSP, Rapid a fost inștiintața de faptul ca Rrahmani…

- Romania joaca in grupa I din preliminariile Campionatului European de fotbal pentru seniori, care va avea loc anul viitor, in Germania, adversarele tricolorilor fiind: Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Etapa a 6-a a grupei s-a desfașurat marți, 12 septembrie, cu partidele: Romania – Kosovo…

- Unul dintre acționarii Rapidului, Victor Angelescu, a afirmat, in direct la GSP Live, ca nu-și dorește ca Albion Rrahmani (23 de ani), kosovarul din atacantul giuleștenilor, sa marcheze in poarta naționalei Romaniei in partida de pe Arena Naționala. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala,…

- Kosovo și-a anunțat in cursul zilei de joi lotul pentru „dubla” cu Elveția și Romania, din preliminariile EURO 2024. Selecționerul Primoz Gliha a convocat doi fotbaliști din Superliga Romaniei, pe Ermal Krasniqi de la CFR Cluj (24 de ani), extrema, dar și pe rapidistul Albion Rrahmani (23 de ani, atacant). …

