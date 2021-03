Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a declarat joi ca va ignora încercarile SUA de a intra în contact, a raportat agenția de știri sud-coreeana Yonhap, cu câteva ore înainte ca trimisul președintelui american Joe Biden sa înceapa discuțiile la Seul, potrivit AFP."Niciun contact…

- Interesele comune ale Turciei si Statelor Unite sunt mai mari decat diferentele de opinie, iar Ankara doreste imbunatatirea cooperarii cu Washingtonul, a declarat sambata presedintele turc Tayyip Erdogan, transmite Reuters.

- Talibanii au cerut marti Statelor Unite sa respecte acordul de la Doha, ce prevede retragerea totala a fortelor americane din Afganistan pana la 1 mai, dar pe care administratia Biden il reexamineaza in prezent, transmite AFP. Intr-o scrisoare in 11 puncte, talibanii pledeaza ca Washingtonul sa aplice…

- „Grupul de lucru va lucra rapid pentru a ne permite sa decidem o directie ferma cu privire la chestiunile in legatura de China", a declarat Joe Biden in cursul primei sale vizite la Pentagon.„Acest lucru va necesita un efort al intregului guvern, o cooperare intre cele doua partide in Congres si aliante…

- Tratarea Chinei ca pe un "rival strategic" al Statelor Unite este eroare ce ar putea duce la "greseli grave", a avertizat ambasadorul chinez in Statele Unite intr-un discurs catre un forum online, transmite joi Reuters. De cand administratia presedintelui Donald Trump a definit China ca pe un rival…

- WSJ: Janet Yellen da asigurari ca SUA nu cauta un dolar mai slab pentru a castiga un avantaj concurential. ”Trebuie sa ne opunem incercarilor altor tari de a face asta” Janet Yellen, fosta șefa a Fed și nominalizata de Joe Biden la conducerea Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, ar…

- Seful diplomatiei Statelor Unite, Mike Pompeo, a anulat sambata toate restrictiile care le-au fost impuse de-a lungul anilor responsabililor americani in contactele cu Taiwanul. „Departamentul de Stat a creat restrictii interne complexe pentru a reglementa interactiunile diplomatilor nostri, militarilor…

