- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a destituit pe oficialii implicati in construirea unui spital dupa ce au facut presiuni asupra publicului sa contribuie la acest efort, au relatat luni media locale, preluate de Reuters si AFP. Este a doua oara in iulie cand responsabilii santierului sunt vizati…

- La cateva saptamani dupa ce au circulat numeroase informatii conform carora starea de sanatate a lui Kim Jong-un este precara sau chiar ca ar fi murit, televiziunea de stat din Coreea de Nord a difuzat imagini filmate cu dictatorul nord coreean la o sedinta de partid, despre care Reuters spune ca a…

- "Au existat speculatii ca presedintele Kim a fost supus unei interventii chirurgicale, toate aparand din cauza unor diferente la mersul sau", a spus oficialul, conform Reuters. "Avem motive sa credem ca nu a fost nicio operatie, dar nu putem spune mai mult", a adaugat el. Liderul nord-coreean Kim Jong…

- Focurile de arma dinspre Coreea de Nord au fost auzite la ora locala 7.41 si au fost indreptate catre un punct de frontiera sud coreean, au anuntat oficiali din Coreea de Sud, citati de AFP. Nu s-au inregistrat victime, iar sud-coreenii au ripostat "cu doua serii de tiruri si un mesaj de avertizare".…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a reluat programul public, conform agentiei oficiale de presa de la Phenian, care relateaza ca acesta a participat la inaugurarea unei fabrici de ingrasaminte chimice, la nord de capitala, in conditiile in care nu a mai fost vazut din 11 aprilie, conform Reuters.

- Kim Jong Un a aparut, in public, pentru prima data in ultimele 20 de zile. Agentia oficiala de stiri nord-coreeana KCNA a anuntat s'mbata ca liderul tarii a participat la inaugurarea unei fabrici de ingrasamant. Sanatatea liderului nord-coreean a facut obiectul mai multor speculatii in ultimele zile.Agentia…