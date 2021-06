Stiri pe aceeasi tema

- Situație fara precedent, la care nimeni nu s-ar fi așteptat, in Coreea de Nord. Liderul suprem al Coreei de Nord a ordonat uciderea tuturor pisicilor și porumbeilor, iar toți stapanii animalelor sunt uimiți de noua decizie. Kim Jong-un este de parere ca aceste animale ar transmite, de fapt, coronavirus,…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a interzis recent coafurile „non-socialiste” si blugii mulati, de teama ca moda va starni dorinte capitaliste in randul tinerilor, relateaza Fox News. Intre coafurile interzise in statul totalitar se numara chica, parul vopsit ori tepos, iar doar 15 tunsori „corespunzatoare”…

- Liderul juntei militare din Myanmar, care a a ajuns la putere in urma loviturii de stat din luna februarie, a declarat ca Aung San Suu Kyi, sefa fostului guvern civil va avea prima sa aparitie publica in urmatoarele zile cand va aparea in fata tribunalului, informeaza Reuters.

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, și secretarul Comitetului Central al formațiunii, Oleg Reidman, vor continua consultarile cu PSRM privind formarea unui bloc electoral la alegerile parlamentare anticipate. Decizia a fost luata astazi in cadrul ședinței CC al PCRM.

- Președinta Maia Sandu anunța ca nu are in agenda sa planificata vreo intilnire cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Potrivit șefei statului, discuțiile dintre autoritațile de pe cele doua maluri de Nistru sint purtate de catre persoanele abilitate, informeaza Realitatea.md. {{510472}}„Acest…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat duminica seara componenta noului sau birou politic in care pentru prima data in istoria sa figureaza doua femei, transmite AFP. Hamas anuntase saptamana trecuta realegerea lui Yahya Sinwar ca sef al biroului sau politic…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat joi SUA de ipocrizie cu privire la chestiunea drepturilor omului, tinand cont de alianta dintre Washington si Arabia Saudita, transmite dpa, informeaza Agerpres. ''Pe de o parte americanii vorbesc mereu despre drepturile omului, iar…