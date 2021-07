RPC CITY GATE sau cum poți avea un apartament accesibil 2020 a fost unul dintre cei mai complicați ani din ultimii 30! Dar nu și pentru RPC, un nume care reușește sa se impuna, fara sa fie afectat de turbulențele produse in economie de pandemia de Covid-19. RPC GROUP ca dezvoltator imobiliar cu capital autohton, care a livrat in ultimii 13 ani peste 1600 de […] Articolul RPC CITY GATE sau cum poți avea un apartament accesibil a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

