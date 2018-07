Rozul este ''cea mai veche culoare biologică'' de pe Pământ şi poate explica apariţia vieţii Oamenii de stiinta au anuntat ca au identificat cea mai veche culoare de pe Pamant - o nuanta de roz aprins - si spera ca descoperirea acestui pigment biologic stravechi poate sa lamureasca misterul ce inconjoara aparitia vietii pe Pamant, informeaza marti DPA.



Cercetatorii au descoperit acei pigmenti, produsi de o cianobacterie microscopica straveche, in urma extragerii unor fragmente de roca avand o vechime de 1,1 miliarde de ani din sedimente de sist negru marin din strafundurile desertului Sahara din Mauritania, conform unui studiu publicat in jurnalul stiintific PNAS.



