Roz fucsia, culoarea pe care o vom vedea peste tot la nunți în 2022 Indrazneața și curajoasa, aceasta culoare va fi o nuanța preferata de multe femei pentru participarea la diferite evenimente, al caror sezon este pe cale sa inceapa. Versace a prezentat la show-ul de duminica, 6 martie, 48 de ținute roz all-fucsia pentru toamna-iarna 2022-2023. Dupa cateva luni de așteptare și doi... The post Roz fucsia, culoarea pe care o vom vedea peste tot la nunți in 2022 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

