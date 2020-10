Royal Opera House va scoate la vanzare o pictura de David Hockney pentru a supravietui in timpul pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Royal Opera House din Londra va scoate la vanzare un portret realizat de artistul britanic David Hockney, estimat la 18 milioane de lire sterline (aproape 20 de milioane de euro), pentru strangerea de fonduri esentiale, anunta agerpres . Pictura, care a fost comandata pentru cladirea din Covent Garden…

- Un portret realizat de artistul britanic David Hockney urmeaza sa fie scos la licitație luna aceasta intr-o tentativa fara precedent a Operei din Londra pentru a supraviețui in timpul pandemiei. Lucrarea, care a fost comandata pentru cladirea din Covent Garden in anii ’70, ar putea fi vanduta cu o suma…

- Un portret realizat de artistul britanic David Hockney, estimat la 18 milioane de lire sterline, urmeaza sa fie scos la vanzare de Royal Opera House din Londra pentru strangerea de fonduri esentiale, relateaza duminica The Guardian si EFE, citate de Agerpres.

- Un portret realizat de artistul britanic David Hockney, estimat la 18 milioane de lire sterline, urmeaza sa fie scos la vanzare de Royal Opera House din Londra pentru strangerea de fonduri esentiale, relateaza duminica The Guardian si EFE. Pictura, care a fost comandata pentru cladirea…

- Un portret realizat de artistul britanic David Hockney, estimat la 18 milioane de lire sterline, urmeaza sa fie scos la vanzare de Royal Opera House din Londra pentru strangerea de fonduri esentiale, relateaza duminica The Guardian si EFE. Pictura, care a fost comandata pentru cladirea din Covent…

- „Show me the Monet”, tablou semnat de Banksy, omagiu adus pictorului impresionist, va fi vandut la galeria Sotheby’s din Londra si este estimat la 3 - 5 milioane de lire sterline, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Pictura a fost realizata in 2005 si este inspirata de faimosul tablou cu…

- O serie de schite apartinind lui Leonardo da Vinci a fost descoperita sub culorile uneia dintre cele mai cunoscute picturi semnate de artist, ”Fecioara intre stinci”, folosind tehnologia utilizata pentru prinderea lui bin Laden, arata The Guardian. Tabloul ”Fecioara intre stinci” va fi piesa centrala…

- Daca ai senzația ca cei mici petrec mai mult timp decat de obicei la televizor sau la computer in timpul pandemiei, nu trebuie sa te ingrijorezi. Un chestionar efectuat asupra a 3.000 de parinți a aratat ca timpul petrecut de copii in fața ecranelor a crescut cu 500% in timpul pandemiei. Ar trebui…