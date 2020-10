Stiri pe aceeasi tema

- Un portret realizat de artistul britanic David Hockney, estimat la 18 milioane de lire sterline, urmeaza sa fie scos la vanzare de Royal Opera House din Londra pentru strangerea de fonduri esentiale, relateaza duminica The Guardian si EFE, citate de Agerpres.

- „Show me the Monet”, tablou semnat de Banksy, omagiu adus pictorului impresionist, va fi vandut la galeria Sotheby’s din Londra si este estimat la 3 - 5 milioane de lire sterline, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Pictura a fost realizata in 2005 si este inspirata de faimosul tablou cu…

- La comanda guvernului de la Londra, AstraZeneca a inceput deja producerea a 30 de milioane de doze de vaccin anti-Covid. Antidotul pentru noul coronavirus dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford este inca in faza de testare. In Regatul Unit, Brazilia și Africa de Sud, vaccinul este in faza de…

- O serie de schite apartinind lui Leonardo da Vinci a fost descoperita sub culorile uneia dintre cele mai cunoscute picturi semnate de artist, ”Fecioara intre stinci”, folosind tehnologia utilizata pentru prinderea lui bin Laden, arata The Guardian. Tabloul ”Fecioara intre stinci” va fi piesa centrala…

- Autoritatile ruse au inchis cinematografele, teatrele, muzeele si alte institutii de cultura dupa izbucnirea pandemiei in tara la sfarsitul lunii martie. Ministerul Culturii a ridicat interdictia la nivel national saptamana trecuta, lasand la latitudinea regiunilor cand vor permite oamenilor sa se stranga…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…

- Republica Moldova ar avea nevoie de 500 de milioane de euro pentru suport bugetar de la Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeana și de 650 de milioane de dolari pentru investiții publice din credite bilaterale și eurobond-uri in urmatorii 5 ani, pentru a recupera PIB-ul pierdut in timpul pandemiei,…