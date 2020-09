Noua analiza pentru reducerea costurilor, cunoscuta in cadrul companiei sub numele de Project Reshape si care ar putea fi finalizata in acest an, va afecta cele trei divizii principale, iar economiile realizate se vor adauga obiectivului de 4 miliarde de dolari stabilit in urma declansarii crizei Covid-19. Reducerea costurilor este vitala pentru planurile Shell de a se implica in sectorul energetic si al surselor regenerabile de energie, unde marjele sunt relativ mici. Este de asemenea probabila o intensificare a concurentei cu companiile de utilitati si cu companiile petroliere rivale, inclusiv…