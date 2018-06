Stiri pe aceeasi tema

- Parada de palarii extravagante. Cum s-au imbracat invitatii la Nunta Regala Capela Saint George a fost un urias podium in care celebritati si membri ai caselor regale au facut parada de tinute impresionante, dar si palarii extravagante. Stim deja ca atunci cand vine vorba de palarii, nu existe limite.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a primit marti, intr-o audienta privata, pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit in scopul strangerii relatiilor comerciale intre cele doua tari, transmit EFE si Press Association. Seful statului…

- Sarbatoare la Casa Regala Britanica! Kate Middleton a nascut, luni, cel de-al treilea copil. Cei de-al doilea fiul al Ducilor de Cambridge a cantarit la naștere 3,8 kilograme, potrivit Daily Mail. Micuț Prinț a venit pe lume chiar de ziua fratelui sau mai mare, Prințul George. Presa din Regatul Unit…

- Sarbatoare mare in tot Regatul Unit. Cel mai longeviv monarh britanic, Regina Elisabeta a II, implinește astazi 92 de ani. Ca in fiecare an, ea va marca evenimentul in sanul familiei, la Palatul Windsor. La Londra au fost trase salve de tun in cinstea ei.

- Sarbatoare mare in tot Regatul Unit. Cel mai longeviv monarh britanic, Regina Elisabeta a II, implinește astazi 92 de ani. Ca in fiecare an, ea va marca evenimentul in sanul familiei, la Palatul Windsor.

- Regina Elisabeta a II-a implineste sambata 92 de ani, iar ceremoniile omagiale cu acest prilej vor fi conduse de premierul Regatului Unit, Theresa May, informeaza DPA. May a apreciat deja, vineri, serviciile aduse de regina, daruirea si consecventa ei in calitate de conducatoare a Commonwealth, comunitatea…

- Regina Elisabeta a II-a implinește anul acesta, pe 21 aprilie, 92 de ani. Ea este deja cel mai longeviv monarh britanic și, cu siguranța, cea mai iubita persoana din Regatul Unit al Marii Britanii. Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh Cu bune și cu rele, Regina Elisabeta a II-a este pe tron…

- Atunci cand Regina Elisabeta a II-a va muri, fiul sau, Prințul Charles, va urca pe tronul britanic, ceea va face ca soția sa, Camilla Parker Bowles, sa devina regina. Dar va putea, intr-adevar, sa fie regina? Care ar fi titlul ei oficial? Va fi regina? Ei bine, in 2005, atunci cand s-a casatorit cu…