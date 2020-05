Stiri pe aceeasi tema

- Prestidigitatorul american Roy Horn, jumatatea celebrului duo din Las Vegas "Siegfried si Roy", a murit vineri la varsta de 75 de ani ca urmare a complicatiilor din cauza noului coronavirus, a anuntat agentul sau.Diagnosticat pozitiv cu Covid-19 saptamana trecuta, Roy Horn a murit la spitalul…

- Rapperul Fred the Godson a murit joi la varsta de 35 de ani din cauza unor complicatii legate de COVID-19 dupa ce a fost internat mai multe saptamani intr-un spital newyorkez, au confirmat mai multi prieteni ai artistului pe retelele de socializare, relateaza EFE. Cantaretul, nascut in…

- Un barbat de 62 de ani din Tiraspol a murit, in aceasta dimineata, de COVID-19. El suferea si de mai multe boli cronice. Pana la ora actuala, au fost inregistrate 68 de decese cauzate de COVID-19, dintre care cinci decese in randurile lucratorilor medicali, iar in paisprezece cazuri este vorba despre…

- Pe parcursul noptii a fost inregistrat un nou deces de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 55 ani, din Balti, transferat la Institutul de Medicina Urgenta pe 17 aprilie, in stare extrem de grava. Comorbiditati: Hipertensiune de gradul III, insuficienta respiratorie, cardiopatie hipertensiva.

- Mark Blum, actorul cunoscut pentru rolurile pe care le-a interpretat in filmele ”Desperately Seeking Susan” și ”Crocodile Dundee”, dar și serialele TV ”Law & Order”, ”Us” și Succession”, s-a stins din viața din cauza complicațiilor aparute in urma infecției cu noul coornavirus.