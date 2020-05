Roy Horn, celebru magician din Las Vegas, a murit din cauza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Prestidigitatorul american Roy Horn, jumatatea celebrului duo din Las Vegas ''Siegfried and Roy'', a murit vineri, la varsta de 75 de ani, in urma unor complicatii aparute dupa infectarea cu noul coronavirus, a anuntat agentul sau, potrivit AFP. Roy Horn a fost testat pozitiv pentru…

- Roy Horn, jumatatea celebrului duo din Las Vegas ''Siegfried and Roy'', a murit, vineri, la varsta de 75 de ani, in urma unor complicatii aparute dupa ce a fost infectat cu coronavirus, a anuntat agentul sau, informeaza Agerpres.Roy Horn a fost testat pozitiv pentru coronavirus saptamana trecuta si…

- Prestidigitatorul american Roy Horn, jumatatea celebrului duo din Las Vegas "Siegfried si Roy", a murit vineri la varsta de 75 de ani ca urmare a complicatiilor din cauza noului coronavirus, a anuntat agentul sau.

- Prestidigitatorul american Roy Horn, jumatatea celebrului duo din Las Vegas "Siegfried si Roy", a murit vineri la varsta de 75 de ani ca urmare a complicatiilor din cauza noului coronavirus, a anuntat agentul sau.Diagnosticat pozitiv cu Covid-19 saptamana trecuta, Roy Horn a murit la spitalul…

- Diagnosticat pozitiv cu Covid-19, Patrick Devedjian, 75 de ani, care a prezidat consiliul departamental din Hauts-de-Seine, in regiunea pariziana, era sub observatie miercuri, intr-un spital al departamentului. Joi, el a scris pe Twitter ca este "afectat de epidemie", "obosit, dar stabil". Fiu de…

- Fostul ministru Patrick Devedjian, președinte al Consiliului Departamental Hauts-de-Seine, a murit dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, anunța AFP. Fostul ministru Patrick Devedjian a murit in urma infecției cu noul Covid-19. Patrick Devedjian, președintele Consiliului Departamental Hauts-de-Seine…

- .Azilul Monte Hermoso "ne-a informat ca sunt 70 de persoane contaminate" in randul celor 130 de persoane gazduite și erau "15 morți" luni, a afirmat un barbat care a venit sa afle vesti despre mama sa in varsta de 91 de ani, bolnava de Alzheimer. Acesta a afirmat ca angajații centrului "fac…

- Sunt vesti tot mai alarmante despre coronavirus numit de acum Covid-19. In ultimele zile, in China au murit, in medie, 100 de oameni la fiecare 24 de ore. Bilanțul negru al deceselor a ajuns astfel la 1112, iar numarul imbolnavirilor a depașit 46.000.