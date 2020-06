Roxen și-a schimbat look ul pentru o reclamă Concurenta noastra de la Eurovision de anul acesta iși continua drumul in muzica și inregistreaza succes dupa succes atat in țara, cat și in strainatate. Dupa ce a participat pe 16 mai la evenimentul special organizat de Eurovision, “Shine a light”, a fost solicitata de o firma pentru a face reclama la vopsea de par.... Read More Post-ul Roxen și-a schimbat look ul pentru o reclama apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roxen iși continua drumul in muzica și inregistreaza succes dupa succes atat in țara, cat și instrainatate. Artista a participat pe 16 mai la evenimentul special organizat de Eurovision, Shine a light, unde a transmis un mesaj de solidaritate și unitate in aceasta perioada delicata, dar a și cantat…

- Roxen iși continua drumul in muzica și inregistreaza succes dupa succes atat in țara, cat și instrainatate. Artista a participat pe 16 mai la evenimentul special organizat de Eurovision, Shine a light, unde a transmis un mesaj de solidaritate și unitate in aceasta perioada delicata, dar a și cantat…

- LONCOLOR anunța parteneriatul de imagine cu Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2020. Roxen devine brand ambassador al gamei LONCOLOR EXPERT HEMPStyle pentru urmatorii 3 ani. Roxen este un artist complex, cu o voce unica și profunda, versurile ei creeaza un univers in care totul pare a fi permis,…

- TVR uneste, intr-o gala muzicala filmata integral la distanta, un numar impresionant de artisti romani din tara si din strainatate. Peste 70 de artisti vin sa cante impreuna si adreseaza tuturor romanilor acelasi mesaj: "Deschideti poarta soarelui!" Melodia, un imn al acestui show de televiziune, reprezinta…

- Dupa ce s-au anulat Premiile Gopo, premiera noului “James Bond”, filmari la seriale de succes de la noi și internaționale, iata ca s-a anulat și Eurovision 2020 unde ar fi trebuit sa cante romanca noastra, Roxen. Organizatorii au facut anunțul oficial in urma cu puțin timp: concursul din luna mai, de…

- Pe 1 martie, publicul și juriul au ales piesa pe care Roxen o va canta in luna mai la Rotterdam, Alcohol You. Pentru a reprezenta cat mai bine Romania la Eurovision 2020, nu doar Roxen se pregatește intens, ci și piesei Alcohol You i-au fost aduse imbunatațiri, care sunt deja apreciate pe canalul de…

- ROXEN va reprezenta Romania la Eurovision impreuna cu piese „Alcohol You„, pe care a cantat-o LIVE, in premiera, la Virgin Radio Romania. Alcohol You pleaca in acest moment cu a șasea șansa la caștigarea trofeului, fiind cotata de catre pariori cu 6% din șanse. Pe locul 1 se situeaza Bulgaria, cu piesa…

- In cazul in care n-ai auzit pana acum varianta LIVE a piesei care va reprezenta Romania la Eurovision, acum ai ocazia. ROXEN a fost vineri dimineața in matinalul Virgin Radio Romania, la Bogdan, Shurubel și Ionuț, sa ne povesteasca despre Eurovision și sa ne cante „Alcohol You„. Iți dam cateva comentarii…