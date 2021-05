Roxen nu intră în finala Eurovision 2021 Roxen nu s-a calificat in finala Eurovision 2021! Roxen, reprezentanta Romaniei la editia cu numarul 65 a concursului Eurovision, a fost al 13-lea artist care a urcat pe scena de la Rotterdam, in prima semifinala. La editia cu numarul 65 a concursului Eurovision, participa – alaturi de Romania – alte 38 de țari. Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți ai 16 țari vor urca astazi pe scena Eurovision in cadrul primei semifinale a concursului. Printre aceștia se numara și reprezentanta Romaniei, Roxen, cea a Rusiei, Manizha și Go-A, trupa care va reprezenta Ucraina. Zece artiști vor trece in finala concursului.

- Premiera! Catalina Ponor va anunța voturile Romaniei la Eurovision! Au mai ramas doar cateva zile pana la startul Eurovision 2021. Ediția din acest an vine cu o premiera pentru țara noastra. Campioana Catalina Ponor va anunța voturile Romaniei la Eurovision! „Este o mare bucurie sa susțin Romania din…

- Echipa care va reprezenta Romania la Eurovision a plecat in aceasta dimineața catre Rotterdam. Roxen va urca pe scena cu melodia Amnesia. Ediția din acest an va fi una speciala, avand in vedere masurile de distanțare. Doar 3.

- Roxen, artista care va reprezenta Romania la concursul Eurovision, va fi cel de-al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, in prima semifinala a evenimentului. Ordinea de intrare in competitie, stabilita de producatorii Eurovision si aprobata de Martin Osterdahl, Executive Supervisor al…

- Roxen, the artist who will be representing Romania during the Eurovision contest, will be the 13th artist who will step on the stage in Rotterdam, during the first semi-final of the event, on May 18th. The order for entering the competition, established by the Eurovision producers and approved…

- Roxen, artista care va reprezenta Romania la concursul Eurovision, va fi cel de-al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, in prima semifinala a evenimentului. Ordinea de intrare in competitie, stabilita de producatorii Eurovision si aprobata de Martin Osterdahl, Executive Supervisor…

- Reprezentantii celor 41 de tari inscrise la Eurovision Song Contest 2021 vor participa live in competitia de la Rotterdam, stabilita pentru luna mai, au in vedere organizatorii evenimentului. Organizatorii ESC au spus ca este necesar ca artistii sa calatoreasca in Olanda pentru concurs.…

- Bulgaria invita pe telespectatorii și fanii muzicii Eurovision din Romania și din întreaga lume in participare la procesul de selecție pentru Eurovision 2021. Bulgaria va fi reprezentata de artista VICTORIA. A fost una dintre favorite la caștigarea concursului Eurovision de la Rotterdam care s-a anulat,…