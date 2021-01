Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Rus a dovedit tuturor ca este o femeie foarte ambițioasa, reușind sa slabeasca nu mai puțin de 70 de kilograme! Din nefericire, pe plan amoros nu a fost foarte norocoasa. Vedeta a trecut printr-un divorț și cel puțin o relație eșuata, dar se pare ca soarele a rasarit și pe strada ei, in cele…

- Toata lumea a fost in extaz in clipa in care Andrada Precup a caștigat ”X Factor”, insa v-ați intrebat vreodata cine a inscris-o, de fapt, pe tanara in cadrul show-ului? Marea caștigatoare, dezvaluiri inedite! Ce a declarat la Antena Stars?

- Ghinion pe toata linia pentru Cristina Cioran (39 de ani), fosta prezentatoare a emisiunii ”Acces direct” (Antena 1). Actrița ne-a povestit despre ghinioanele care i-au marcat anul: ”In septembrie am aflat ca m-am imbolnavit de coronavirus. Am avut temperatura o zi- doua, durere de cap și o sinuzita.…

- Cantarețul de muzica populara Ion Dolanescu a avut un trecut amoros demn de celebritatea numelui. Trei femei i-au marcat viața sentimentala: solista Iustina Baluțeanu, cu care artistul s-a casatorit cu acte, artista Maria Ciobanu, pe care a invitat-o la altar in timp ce era inca insurat cu Iustina,…

- Au aparut noi detalii an cazul femeii incendiate pe campul din Ghimpati. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonele tranzitate arata ca totul a durat mai putin de sapte minute.

- Emi Pian a fost ucis de un membru al unui clan rival, iar acum mormantul sau a fost transformat intr-un adevarat altar. Parastasul de 60 de zile s-a transformat intr-o adevarata petrecere, cu muzica lui Florin Salam rasunand peste mormintele din cimitir și cu discursuri elogioase la adresa șefului…

- Maria Constantin și noul iubit nu pierd deloc vremea! La scurt timp dupa ce s-a aflat ca formeaza un cuplu, cantareața a recunoscut ca ea și partenerul ei s-au mutat impreuna. Iata ce declarații uluitoare a facut artista despre noua ei cucerire!

- Testat pozitiv pentru noul coronavirus, Cristiano Ronaldo se "se simte bine", a asigurat selectionerul nationalei de fotbal a Portugaliei, Fernando Santos, informeaza AFP, citata de Agerpres."Respectam toate masurile de securitate... si totusi s-a intamplat", a afirmat, surprins, Fernando Santos, intr-o…