Roxen: „M-am născut fată, dar mă consider băiat” Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, a marturisit ca deși s-a nascut fata, mereu a simțit ca este, de fapt, baiat. Roxen, cantareața care a reprezentat Romania la Eurovision 2021, a facut o marturisire șocanta. Pe TikTok, artista a marturisit ca inca de mica simte ca este un baiat in trup de fata. „Eu de mica eram ca un baiat, ma jucam doar jocuri de baieți, stateam doar cu baieții, ma cațaram in copaci. Nu-mi placeau papușile. Eram total de partea opusa a unei fete”, a spus Roxen, pe numele sau real Larisa Roxana Giurgiu. „De cand eram foarte mica simt ca sunt baiat in corp de fata.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

