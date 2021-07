Roxen lansează remake-ul celebrei piese „Inimă nu fi de piatră” Roxen revine in atenția fanilor cu o noua lansare, de data aceasta cu un remake al celebrului cantec „Inima nu fi de piatra”, interpretat de catre Corina Chiriac. Ideea a luat naștere odata cu videoclipul postat de Roxen pe platforma TikTok unde, in urma cover-ului facut, a primit extrem de multe mesaje pentru a lansa o varianta intreaga a piesei. Aprecierile fanilor nu au intarziat sa apara, motiv pentru care in scurt timp s-au strans peste un milion de vizualizari, sunetul fiind folosit de peste 50.000 de utilizatori ai platformei. Din acest punct pana la a face o varianta completa a piesei… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

