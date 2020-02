Roxen la Eurovision: „Îmi doresc să fiu cea mai bună versiune a mea, iar pentru asta lucrez intens, mă pregătesc zilnic!” Roxen este o artista complexa, cu un timbru vocal special și o prezența scenica ce a cucerit deja fanii atat din țara, cat și de peste hotare. Ea este reprezentanta Romaniei la Rotterdam, in competiția Eurovision. Artista primește zilnic mesaje de incurajare de la oameni din țara, dar și din strainatate, din țari precum Slovenia, Italia, Bulgaria, Belarus, Cipru, Spania. „Sunt recunoscatoare pentru aceasta șansa de a reprezenta Romania la Eurovision. Imi doresc sa fiu cea mai buna versiune a mea, iar pentru asta lucrez intens, ma pregatesc zilnic! Pentru mine, acesta este un vis devenit realitate.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

- Dupa un proces mult disputat și mediatizat de alegere a vocii care va reprezenta Romania la Eurovision 2020, s-a decis: Roxen va merge in marea finala din mai, de la Rotterdam. Alegerea unui nume aflat la inceput de drum in showbizul romanesc, fara o experiența considerabila in domeniu, a ridicat unele…

