Roxen a făcut plângere la poliție împotriva iubitului său Roxen, cantareața care trebuia sa reprezinte Romania in 2020 la Eurovision, a facut plangere la poliție impotriva iubitului sau. Se pare ca artista artista s-ar fi plans de compotamentul violent al acestuia și, astfel, s-a ajuns la emiterea unui ordin judecatoresc introdus de Parchet. Citește gratuit ediția de iunie a revistei Unica. O gasești AICI . In urma acestui ordin, fostul iubit al lui Roxen e obligat „sa pastreze o distanta de minimum 500 de metri fata de reclamanta, fata de resedinta reclamantei din Bucuresti si fata de locul de munca al reclamantei, din Bucuresti”, este decizia pe care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tatal fetei incendiate in Mehedinți de un barbat condamnat pentru cinci crime a spus la Digi 24 ca agresorul era prietenul lui, fusesera impreuna pentru scurt timp la munca in Olanda. Tatal fetei recunoaște ca recidivistul, odata revenit in țara, a harțuit-o pe fata lui pe Facebook. "A fost…

- Vloggerul Colo este protagonistul unui scandal mediatic care sta sa izbucneasca in Romania. Dupa ce a strans cele mai multe fonduri din donații de la fani și a stabilit un recor in Romania, un clip cu vloggerul, de acum un an, a ieșit acum la suprafața. In acel clip Alexandru Balan spune ca in cazul...…

- Protestatarul #Rezist Cristian Dide a fost saltat de pe strada de Poliție, potrivit unor imagini postate pe Facebook duminica de Passport Productions . Potrivit sursei citate, Dide „se pregatea de protest: urma sa intre intr-un apartament proprietate privata de unde sa faca o proiecție cu laser”. „Cristian…

- Agentul Valer Kovacs, liderul de sindicat al filialei Timiș a Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania DECUS, care a fost dat afara din Poliție dupa ce a vorbit despre planul de amenzi impus in starea de necesitate, i-a transmis, in aceasta dimineața, un nou mesaj ministrului de interne, Marcel…

- A fost laudat pentru asta de mișcarea de tineret Micii Dorobanți, insa studenții politehniști s-au revoltat. Realitatea Ilustrata din 24 martie 1932 publica o fotografie de la o demonstrație de protest a acestora cu explicația: „Studentii scoalei politechnice au organizat o manifestatie de strada, ca…

- Europarlamentarul PLUS Dacian Ciolos a povestit, intr-o postare video pe Facebook, experienta sa in drumul spre Bruxelles, in plina pandemie de coronavirus. "Sentimentul general este ca am traversat o Europa pe care parca timpul a inghețat-o. O Europa paralizata de un virus", spune politicianul roman.…

- Anuntul Gabrielei Firea, despre testele pentru coronavirus "Au ajuns in tara cele 6 000 de teste rapide pentru cadrele medicale din spitalele bucurestene! Sunt din Belgia si determina prezenta antigenului SARS-Cov- 2 prin exudat nazal si faringian, deci sunt sigure. Compania Chronolink, importator…

- Totul a pornit de la o idee simpla. Ideea de a ajuta. Concret, ce poate fi facut in contextul actual pentru veni in sprijinul cadrelor medicale, ambulantierilor, farmacistilor, jandarmilor sau politistilor care se afla in prima linie de actiune implicat in combatarea acestui virus SARS-CoV-2.…