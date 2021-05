Roxen a avut prima repetiție oficială pe scena Eurovision. Cum arată show-ul României! VIDEO Roxen a avut prima repetiție oficiala pe scena Eurovision. Roxen a intrat pe ultima suta de metri a pregatirilor pentru semifinala Eurovision 2021. Artista, care ne reprezinta țara la concursul muzical internațional, a avut deja prima repetiție generala pe scena din Rotterdam, Olanda. Conceptul show-ului aduce in fața povestea unei fete singure, care se lupta cu interiorul ei, cu starile ce-i sunt controlate de mediul exterior. Cu toate ca este in permanența inconjurata de temeri, care dețin controlul asupra ei, artista reușește sa se elibereze de ele, recaștiga controlul și devine din ce in… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

