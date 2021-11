Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu a fost casatorita cu Silviu Prigoana, alaturi de care are doi copii, dar mai puțin cunoscut e faptul ca vedeta a mai trecut printr-un mariaj inainte de cel cu afaceristul. Se intampla in adolescența, chiar in ultimul an de liceu. Despre primul ei soț face marturisiri acum, susține…

- Lidia Buble este extrem de indragostita! Vedeta și-a gasit liniștea in brațele unui actor extrem de cunoscut, Harlys Becerra. Partenerul sau face tot posibilul pentru ca aceasta sa ramana impresionata de fiecare data, iar un gest romantic a atras atenția tuturor fanilor. Ce a facut Harlys Becerra pentru…

- Rihanna, frumoasa cantareața cu trup de invidiat, a pus pe jar imaginația fanilor cu o apariție extrem de provocatoare. Artista a uitat complet de inhibiții și a ales sa poarte un costum verde de plasa care a lasat la vedere formele ei perfecte.

- Lili Sandu are 42 de ani și in 10 august 2020 a devenit mama pentru prima oara. A nascut un baiețel sanatos și, ca orice alta femeie, corpul ei a trecut prin diferite transformari, la fel și chipul ei. Acum a anunțat ca a apelat la ajutorul medicului estetician pentru anumite intervenții. Vedeta nu…

- Catalin Scarlatescu a avut parte și de momente grele la inceputul carierei sale. Chef-ul iși amintește cand a fost dat afara dintr-un restaurant din Germania, dupa ce a dat-o in bara cu o rețeta. Pe vremea cand lucra in Germania, Catalin Scarlatescu s-a oferit sa faca un sos Bechamel pentru Chef-ul…

- Nicole Cherry se pregatește sa devina mama pentru prima data la doar 22 de ani. Intr-un interviu exclusiv pentru VIVA! , tanara artista a dezvaluit cum se ințelege cu socrii sai și cine o va ajuta atunci cand micuța ei va veni pe lume. Au mai ramas doar cateva luni pana cand vedeta iși va strange fiica…

- Mama fetiței de 2 ani din Iași care a murit dupa ce a fost lasata nesupravegheata in cada plina cu apa a fost reținuta joi. Alaturi de femeie a fost reținut și iubitul ei, anunța Mediafax. Politiștii ieșeni au schimbat incadrarea faptelor in ucidere din culpa și rele tratamente aplicate minorului.…

- Andreea Banica iși aduce aminte de o situație neplacuta pe care a avut-o chiar inainte de un concert, la scurt timp dup ce trupa Blondy se destramase. Artista a povestit acum despre un episod pe care il considera stanjenitor, mai exact o cearta cu un șofer de tir. Prezenta la Unica Urban Party, Andreea…