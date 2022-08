Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Rus a avut parte de o sperietura groaznica astazi, asta deoarece vedeta a avut un accident rutier in București. Fosta colega a Andreei Banica din trupa Blondy se afla la volanul mașinii sale, moment in care s-a izbit de un alt autoturism. Cum se simte acum vedeta la cateva ore de la impact.

- Cristina Spatar, in varsta de 50 de ani, a fost operata. Artista a facut primele declarații, dupa ce s-a trezit din anestezie și a anunțat ca este bine acum.Vedeta acuza in repetate randuri dureri de cap și, in cele din urma s-a dus la spital pentru mai multe investigații, unde a primit diagnosticul…

- Bebelușul de un an, care a cazut din mașina condusa de tatal sau, a murit astazi la spital. Micuțul s-a stins din viața, dupa zeci de ore in care s-a aflat in moarte cerebrala. Accidentul a avut loc pe un drum din județul Caraș-Severin. Intr-o curba, copilul a lunecat din scaunul special in care era…

- Lupu Rednic a vorbit in exclusivitate pentru Impact.ro despre accidentul in care a fost implicat azi, langa Parcul Herastrau. Mașina lui de 100.000 de euro a ieșit destul de avariata. „Eram singur și am facut o manevra ușoara de evitare a unei alte mașini, ce venea din fața. Nu am nimic, doar niște…

- Baiețelul de numai un an este, in aceste momente, in moarte cerebrala. A cazut dintr-un autoturism, in mers. La volanul autoturismului se afla chiar parintele lui. Accidentul care a ingrozit un oraș intreg a avut loc pe un drum din judetul Caras-Severin. Iata ultimele detalii despre cel mic!

- Nicoleta Voicu a fost implicata intr-un accident rutier, in urma cu mai mulți ani. Vedeta a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei, atunci cand a fost la un pas de moarte. Artista se afla in mașina alaturi de copil și de fostul ei soț.

- Un nou divorț complet neașteptat in lumea showbiz-ului romanesc! Raluca Badulescu și soțul ei, Florin Stamin, au decis sa se separe, dupa o relație care a durat vreme de 13 ani, potrivit click.ro. Vedeta TV a oferit și primele declarații pe marginea subiectului, dezvaluind ca separarea are loc de comun…

- Veste bomba in showbizul romanesc. Raluca Badulescu și Florin Stamin divorțeaza, dupa 13 ani de casnicie. Vedeta a vorbit exclusiv pentru Wowbiz despre cauzele separarii dintre ea și fostul ei partener de viața. Ce s-a intamplat intre cei doi. Raluca Badulescu și Florin Stamin divorțeaza Fanii Ralucai…