Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul columbian Jaime Osorio Marquez a ales sa moara la 46 de ani prin sinucidere asistata, vineri, in Columbia, unde eutanasia este legala, anunta Variety. El a invins un cancer agresiv la rinichi in 2009 si apoi in 2012, cand i-a revenit si s-a metastazat. Dar durerea puternica si intoleranta…

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, a surprins pe toata lumea, dupa ce a anunțat pe Instagram ca s-a intors la munca. ”Eu nu imi permit sa stau doi ani acasa cu bebelușul, trebuie sa ma intorc la job. Daca stau acasa doi ani, pe urma gata, adio modelling. Dupa cum bine știți, un model nu poate…

- Luminița Anghel a implinit 53 de ani, pe 7 octombrie, iar in aceasta zi, artista și soțul ei au aniversat și 10 ani de casnicie. Cei doi au impruna un baiat și o relație speciala. Interpreta a dezvaluit cum au petrecut alaturi de familie. ,,Date fiind circumstanțele nu ne-am permis sa organizam o petrecere…