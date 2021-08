Roxana Vancea este una dintre viitoarele mamici ale showbiz-ului romanesc! Insarcinata in 25 de saptamani, soția lui Dragoș Paiu s-a afișat in fața tuturor cu burtica de graviduța, mai mandra ca niciodata. Știm cu toții cat de mult așteptau fanii acestora sa dezvaluie cand și cum o sa aiba loc nunta și botezul. Ei bine, momentul a sosit! Roxana Vancea a marturisit in direct detaliile celor doua mari evenimente din viața ei.