Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a sacrificat multe lucruri pentru a-i fi alaturi lui Viorel Lis pana la final. Vedeta traiește de ani buni cu aceasta durere in suflet și a facut mai multe dezvaluiri despre casnicia cu fostul edil al Capitalei.

- De la vedeta TV, Iulia Albu a ajuns cu timpul un adevarat influencer. Unul extrem de exigent cand vine vorba de brandurile cu care se asociaza, dar și de sumele pe care le solicita. Iulia Albu nu doar ca este foarte selectiva, insa onorariile ei depașesc chiar și de cinci ori ofertele de pe piața virtuala.…

- Adelina Pestrițu are o casnicie fericita alaturi de Virgil Șteblea, dar are in același timp taria sa recunoasca ca este o femeie geloasa atunci cand apar femei in preajma soțului. Vedeta a vorbit deschis despre gelozie și despre conexiunea dintre Zenaida și tatal ei.Adelina Pestrițu a recunoscut un…

- Adela Popescu duce o viața frumoasa de familie, dar și una profesionala, insa bineinteles apar și probleme. Vedeta a intampinat o mare dificultate cu un cadou primit chiar de la soțul ei. Nu s-a lasat cu una cu doua și a gasit rezolvarea.